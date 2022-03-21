Ukrayna, Rusya'nın 6 Generalinin Öldürüldüğünü Açıkladı
Ukrayna, Savaşın Başlamasından Bugüne Rusya'nın 6 Generalinin Öldürüldüğünü Açıkladı
21/03/2022
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi.
Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.
Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.