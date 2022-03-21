Ukrayna, savaşın başlamasından bugüne Rusya’nın 6 generalinin öldürüldüğünü açıkladı

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21/03/2022

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Ukrayna, savaşın başlamasından bugüne Rusya’nın 6 generalinin öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi.

Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.

Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı

 

21/03/2022 11:19
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