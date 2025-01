Ukrayna savaşında Trump rüzgarı

Ukrayna, savaşı bitirmek istediğini defalarca dillendiren Donald Trump'ın müzakerelere girmesine hazırlanıyor. Seçilmiş ABD başkanının çatışmaya ilişkin politikası belirleyici olabilir, ancak her iki tarafı da yatıştırmak zor olacak. Her iki lider de Trump'ın Ukrayna politikasının nasıl olacağını görmek için beklerken, Moskova ya da Kiev, diğer tarafın barış için temel gereklilik olarak değerlendireceği türden tavizlere hazır değil. Rus lider Putin, halihazırda kontrol ettiği toprakları ele geçirmek istiyor. Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ise, Batı'dan koruma ve topraklarının geleceği için güvenlik arayışında. Şu anda her iki seçenek de olası görünmezken, ikinci Trump döneminin savaşın gidişatı için bir dönüm noktası olması kaçınılmaz.

İŞGAL ALTINDA ÜÇÜNCÜ YILBAŞI

Ukrayna'da yeni bir yıl, eskisinin bittiği gibi başladı: ülke genelinde devam eden ölümcül Rus drone saldırılarıyla.

Kiev'de 2025'in ilk saatlerinde bir kişi öldü ve en az altı kişi yaralandı.

İşgalden bu yana Ukrayna'nın üçüncü kez yeni yıla savaşın gölgesinde girdi.

2023 yılı, Ukrayna'nın kazanımlarının Rusya'yı geri iteceği ve kesin bir zafere yol açacağı yönündeki yüksek umutlarla başlamıştı.

2024'ün başında Ukrayna ordusu ve halkı uzun vadeli bir zafer için hazırdı.

2025 ise, savaşın gördüğü en düşük moral seviyesi ile başladı.