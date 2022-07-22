Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizinde düğüm çözüldü

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, törenin başında “Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum. Böyle bir girişimin yolunu açtınız. İnsanlığın faydasına ve herkes için önemli. Bu anlaşma aslında Dünya için imzalanıyor. Küresel gıda fiyatları rekor seviyelere vardı. Kalkınmakta olan ülkelere bir fırsat sunacak” açıklaması yaptı.

Guterres’in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

”Tüm dünyayı uzun bir süredir meşgul eden bir sorunun çözümüne dahil olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Erdoğan, “Bu adımla sıcak hava dalgası ve kuraklığının yaratabileceği sorunlarda ortaya çıkabilecek fiyat artışını dizginleyecektir. Açlık tehlikesinin önüne geçilmesine katkıda bulunuyoruz” yorumunu yaptı.

Erdoğan, “Elbette tek bir adımla buraya gelmedik. Yoğun mesailer yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafği ile Karadeniz’den dünyanın pek çok noktasına nefes borusu sağlamış olacağız.Tüm süreçler üzerindeki mutabakat tesis edildi” dedi.

Ukrayna limanlarındaki denetimin, İstanbul’da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Erdoğan, “Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Savaş sadece tarafları değil, tüm dünyayı etkiliyor. Medeniyet anlayışının bizim üzerimize yüklediği gereklilikleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan ABD, Türkiye’nin ev sahipliğinde imzalanan Ukrayna’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye’nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, imza törenine ilişkin “Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri’nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz” dedi.

Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Rusya’yı “gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla” suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya’nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya’dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

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22/07/2022 19:44