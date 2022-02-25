Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Kiev’e girdiğini duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, paylaştığı bir tweette Rusya askerlerini kast ederek "düşman Obolon'da" açıklaması yaptı. Obolon, Başkent Kiev'in kuzey mahallelerinden biri. Şehir merkezindeki parlamento binasına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta.

Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin kuzeyindeki Obolon mahallesinde Rus tanklarının ilerlediği görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin şehir merkezinin 9 kilometre kuzeyindeki Obolon'a girdiğini doğrulamıştı.

BBC, bu videoların bu sabah Obolon'da kaydedildiğini doğruladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Eli silah tutan herkese ihtiyacımız var, yaş sınırı yok

Ukrayna Savunma Bakanlığı, twitter hesabından paylaştığı mesajında tüm sivilleri orduya katılmaya ve Rusya’ya karşı silahlanmaya çağırdı; “yaş sınırlaması yok” açıklaması yapıldı.

Ordu Komutanı Yuri Galushkin’e atfedilen açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın her şeye ihtiyacı var. Orduya katılım için gerekli tüm prosedürler kolaylaştırıldı. Sadece kimlik numaranızı ve pasaportunuzu getirin. Yaş sınırlaması da yok”

Bakanlığın açıklamasına göre orduya kaydolmakta sorun yaşayanlar, bu tweet’i göstererek işlemleri hızlandırabilecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'e girdi

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında "düşman" birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, halka kendilerini savunmak için molotof kokteylleri yapmaları çağrısında bulundu.

Bazı kişilerden de sığınaklara girmesi istendi:

"Dikkatli olun. Evinizi terk etmeyin!"

Kiev'deki BBC muhabirleri daha önce kentte silah sesleri duyulduğunu aktarmıştı. Muhabirlerimiz şimdi daha şiddetli patlama sesleri duyduklarını da söylüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi: Rus ordusu 33 sivil yerleşimi vurdu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan Vadim Denisenko, Rus güçlerinin işgal başladıktan sonra ülke içinde onlarca sivil yerleşimi hedef aldığını söyledi.

Reuters ajansına konuşan Danisenko, “Ruslar, sivillerin yaşadığı alanları hedef almadıklarını söylüyor ama son 24 saat içinde 33 sivil yerleşim noktası vuruldu” dedi.

Dün Ukrayna’ya giren Rus birlikleri kuzey, doğu ve güneyden hızla başkent Kiev’e ilerliyor.

Ukraynalı yetkililer, bazı Rus askerlerinin kente girdiğini duyurmuşlar ve kent sakinlerine kendilerini savunmak için molotof kokteylleri hazırlamaları çağrısı yapmışlardı.

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25/02/2022 12:13