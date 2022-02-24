Ukrayna sınır muhafızları: Rus güçleri kuzeyden Kiev bölgesine girdi

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24/02/2022

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Ukrayna sınır muhafızları: Rus güçleri kuzeyden Kiev bölgesine girdi

Ukrayna sınır muhafızları, Rus güçlerinin Kiev bölgesinin kuzeyinden içeri girdiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenskiy, televizyonda yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya "kurnazca  bir şekilde" saldırdığını söyledi. Zelenski, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'i gibi hareket ettiğini söyledi ve "Rusya, şeytanın yolunda" dedi.

24/02/2022 14:17
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TAGS: ukrayna, rusya
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