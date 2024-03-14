Ukrayna: Topraklarımızda Rusya Devlet Başkanı seçimlerinin yapılması yasa dışıdır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "geçici işgal edilen" Ukrayna topraklarında Rusya Devlet Başkanı seçimlerinin yapılmasının yasa dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında yapacağı devlet başkanı seçimleri değerlendirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, Kırım'da ve Sivastopol kentinde devlet başkanı seçimleri yapmasının "yasa dışı olduğu ve herhangi bir hukuki sonucu olmayacağı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçici olarak işgal edilen bölgelerde yaşayan ya da zorunlu olarak Rusya topraklarında bulunan milyonlarca Ukrayna vatandaşının sözde seçimlere katılmaya zorlanması da yasa dışıdır. Yukarıda belirtilenler Rusya Federasyonu'ndaki seçim kampanyasının evrensel olarak kabul edilen demokratik ilkelere ve seçim standartlarına uygun olduğuna dair herhangi bir işaretin bulunmaması ve Rus makamların muhalifleri ortadan kaldırmasıyla birleştiğinde bu sözde seçimlerin sonuçlarının tarafsızlığı ve meşruiyeti konusunda şüphe uyandırıyor. Geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında yaşayan veya zorunlu olarak Rusya topraklarında bulunan Ukrayna vatandaşlarını sözde Rusya Devlet Başkanı seçimlerine katılmamaya çağırıyoruz."

Açıklamada, Ukrayna'nın yabancı ülkelere ve uluslararası örgütlere, Kremlin'in özellikle Ukrayna'nın egemen topraklarında düzenlediği seçimlere uluslararası gözlemci göndermeme, seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yaptığı ve Ukrayna yasalarını ihlal edenlerin yasal sorumluluğa tabi tutulacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiği dönemde Rusya'da yarın devlet başkanı seçimi için halk sandık başına gitmeye başlayacak.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de Rusya Devlet Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidilecek.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.