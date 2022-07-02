Ukrayna, Türk limanına yanaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını istedi

Ukrayna, Türkiye'den, Rus işgali altındaki Berdyansk limanından aldığı Ukrayna tahılını taşıyan Rus bandıralı Zhibek Zholy adlı kargo gemisine el koymasını talep etti.

Reuters'a konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus geminin işgal altındaki Berdyansk limanından 4 bin 500 ton tahılı yükleyerek Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı, Türkiye Adalet Bakanlığı'na gönderdiği 30 Haziran tarihli yazıda, Zhibek Zholy'nin "Ukrayna'ya ait tahılın yasa dışı ihracatına' karıştığını ve geminin Türkiye'nin Karasu limanına doğru yola çıktığını belirtti.

Ukrayna Başsavcılığı, Türkiye'den söz konusu gemiye inceleme yapmasını ve tahıl örneklerine el koymasını talep etti ve ortak bir soruşturma teklifinde bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Rus işgali altındaki Zaporizhzhia bölgesinde bir Rus yetkili, tahıl taşıyan ilk kargo gemisinin Berdyansk limanından ayrıldığını söyledi.

Kiev yönetimi, Rusya'yı Ukrayna tahılını çalarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere satmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Kazakistan merkezli KTZ, Zhibek Zholy adlı geminin şirketlerine ait olduğunu ancak yaptırım altında bulunmayan Rus Green-Line şirketi tarafından kiralandığını açıkladı.

Gemi takip verilerine göre Zhibek Zholy, cuma akşamı Türkiye'nin Karasu limanı yakınlarına demir attı.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın blokajı nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tahılla ilgili 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Biz Ukrayna'nın malının gayrı meşru olarak uluslararası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Batılı ülkeler Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engelleyerek küresel gıda krizine neden olmakla suçluyor. Moskova ise Batı'nın yaptırımları neden gösteriyor.

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02/07/2022 14:29