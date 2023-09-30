Ukrayna, ülkenin güney ve orta bölgelerinde 30 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Ukrayna'nın orta ve güney bölgelerindeki yetkililer ve ordu bugün, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin, Rusya'nın bu bölgelere 40 adet Şahed isimli İran yapımı insansız hava aracı (İHA) ile gece düzenlediği saldırıda 30 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu.

Güney Askeri Komutanlığı, ülkenin merkezindeki Vinnıtsya bölgesinde 20 İHA'nın, güneydeki Odessa ve Mykolaiv bölgelerinde ise 10 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, bir Ukrayna televizyon kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Tuna Nehri de dahil olmak üzere liman altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Humeniuk, Moskova’nın ayrıca ‘ekonomiyi etkilemek’ için diğer bölgelerdeki hayati altyapı tesislerini de vurmaya çalıştığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesine olanak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) aracılı anlaşmadan çekildiği Temmuz ayından bu yana, Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracat altyapısına ve Odessa limanına yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Vinnitsya kentinin Valisi Serhiy Borzov, bölgede bir altyapı tesisinin bombalanarak şiddetli yangına neden olduğunu söylerken, hasarla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Herson’un güneyindeki yetkililer, sık sık topçu bombardımanına maruz kalan ön cepheye yakın bölgede 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki Belgorod bölgesine dokuz füze ateşlediğini ve hava savunmasının hepsini düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın Harkov bölgesi sınırında yer alan Belgorod, Moskova'nın Şubat 2022'de başlattığı özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana defalarca saldırılara maruz kaldı.

Ukrayna, Rusya içindeki saldırıların sorumluluğunu hiçbir zaman üstlenmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın buradaki hedeflere yönelik ‘terörist’ saldırısını, Uraganveya Hurricane çok namlulu füze sisteminden fırlatılan dokuz füzeyi imha ederek önlediğini söyledi.A