Ukrayna yolculuğu başladı

Avrupa Şampiyonası kemer yolculuğunda artık sona gelen Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 8 Aralık Çarşamba günü yapacağı karşılaşma için bugün sabah adadan ayrıldı. Antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılan Metin Turunç, kemer maçı öncesinde çıkacağı son maç olan Ukrayna yolculuğunu da zaferle sonuçlandırmak istiyor.

İyi durumdayız

Ercan Havalimanında adadan ayrılmadan önce açıklama yapan antrenör Dindar Gölçek, son dönemde fikstürün sıklaştığını ancak buna rağmen yine istedikleri sonuçları alarak kemer yolculuğuna devam ettiklerini söyledi. Avrupa Şampiyonası kemer mücadelesinde artık sona geldiklerini ifade eden Gölçek, Çarşamba günü yapacakları müsabakayı da kazanarak, kemer maçına kayıpsız çıkmak istediklerini ifade etti. Mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyleyen Dindar Gölçek, zorlu müsabaka öncesinde tüm hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek artık maç saatini beklediklerini sözlerine ekledi.

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06/12/2021 11:17