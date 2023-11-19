Ukrayna'da 20 bin erkek askere alınmamak için ülkeden kaçtı

BBC araştırması, Ukrayna'da savaşın başlamasından itibaren yaklaşık 20 bin erkeğin silah altına alınmamak için ülkelerinden kaçtığını ortaya koydu.

Askerlikten kaçanların bazıları tehlikeli nehirlerden geçti, bazılarıysa gece karanlığında yürüyerek sınırı geçti.

Bunlara ek olarak Kiev yönetimi, kaçma girişiminde bulunan 21 bin 113 erkeğin yakalandığını doğruladı.

Rusya'nın işgalinin ardından 18-60 yaş arasındaki erkeklerin çoğunluğunun ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Buna rağmen, BBC'nin elde ettiği verilere göre, her gün onlarca erkek ülke sınırları dışına çıkmayı başardı.

BBC, yurt dışına ailesinin yanına gitmek, okumak ya da sadece yeni bir hayat kurmak için kaçan erkeklerle konuştu.

Yevgeny adlı bir erkek, "[Ukrayna'da] ne yapacaktım ki? Herkes savaşçı olamıyor... bütün bir ülkeyi kilit altında tutmanız gerekmiyor. Sovyetler Birliği'ndeki gibi herkesi aynı kefeye koyamazsınız" dedi.

BBC, Ukrayna'nın komşu ülkeleri Romanya, Moldova, Polonya, Macaristan ve Slovakya'dan yasa dışı sınır geçişi verilerini talep ederek Şubat 2022 ve Ağustos 2023 tarihleri arasında 19 bin 740 erkeğin bu ülkelere kaçak geçtiği sonucuna vardı.

Ukrayna'da sağlık sorunu olan, bakım sorumluluğu bulunan, üç veya daha fazla çocuk babası olan erkekler zorunlu askerlik kapsamı dışında tutuluyor.

Ağustos ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkenin tıbbi askeri komisyonları tarafından alınan "yolsuz kararları" gündeme getirmiş ve bunun Şubat 2022'den bu yana muafiyetlerin on kat artmasına neden olduğunu söylemişti. Zorunlu askerlikten sorumlu bütün bölgesel yetkilileri görevden aldığını ve 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.