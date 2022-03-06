Ukrayna'da altyapı tesisleri zarar görüyor: 16 doğal gaz dağıtım istasyonu kapatıldı
06/03/2022
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri zarar görüyor.
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU) açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığını duyurdu.