Ukrayna'da altyapı tesisleri zarar görüyor: 16 doğal gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

ads ads
06/03/2022

ads
ads
ads
Ukrayna'da altyapı tesisleri zarar görüyor: 16 doğal gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri zarar görüyor.

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU) açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

06/03/2022 09:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ukrayna, altyapı, doğal gaz
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.