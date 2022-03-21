Ukrayna'da Araç İçi Kamera Kullanımına Yasak Getirildi

ads ads ads
21/03/2022

ads
ads
ads
Ukrayna'da Araç İçi Kamera Kullanımına Yasak Getirildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konumları ve hareketleri ile ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemek için araç içi kamera kullanımına yasak getirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bogdan Senik, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde tüm sürücülerin araç içi kamera kullanımına yasak getirildiğini bildirdi.

Senik, karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları ve silahlı kuvvetlerin mevzileri ve ilerleyişleriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

21/03/2022 09:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ukrayna, Kamera, Araç İçi Kamera
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.