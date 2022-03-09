Ukrayna’da bir aile Rus bombalarıyla yok oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı sonrası hayatını kaybeden bir anne ve iki çocuğunun hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Kiev yakınlarındaki Irpin’den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte bombaların hedefi olan 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos, servis edilen fotoğrafı ile savaşın simgelerinden biri haline geldi.

Ailenin ateşkes sözüne rağmen yağan Rus bombaları sonrasında hayatını kaybettiği belirtildi. Perebeynos ve ailesinin dört yıl önce de başka bir savaştan kaçtığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş 14. gününde devam ederken, Ukrayna’da hayatını kaybeden bir anne ve iki çocuğunun hikayesi ortaya çıktı.



Kiev yakınlarındaki Irpin’den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos’un AP tarafından dünyaya servis edilen fotoğraf ile savaşın simgelerinden biri haline gelmişti.



MUHASEBE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU



Rusya’nın ateşkes ilanından sonra bomba atmasıyla iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Perebeynos’un daha önce Donetsk'teki şiddetten kaçan üst düzey bir muhasebe müdürü olduğu belirtildi.

9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita ile birlikte bombalar sonucunda hayatını kaybeden Perebeynos’un, yol kenarında yatarken çekilen fotoğrafları ise savaşın soğuk yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.



DÖRT YIL ÖNCE DONETSK’TEKİ SAVAŞTAN KAÇTI



Çevresinde çok sevilen biri olarak tanınan 43 yaşındaki annenin savaştan üç gün önce Gürcistan’da iş seyahatinde olduğu ve geleceği hakkında şakalar yaptığı aktarıldı.



Bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Perebeynos ve ailesinin dört yıl önce de çocuklarının güvenle yaşamalarını istedikleri için Donetsk'teki ayrılıkçı güçlerden kaçarak Ukrayna’nın başkenti yakınlarındaki Irpin’e taşındığı vurgulandı.



İş arkadaşları tarafından “harika” bir mizah anlayışına sahip olarak tanımlanan Perebeynos’un çok nazik ve cana yakın bir kişiliği olduğu ve çevresi tarafından çok sevildiğinin altı çizildi.

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09/03/2022 15:55