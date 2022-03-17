Ukrayna’da bombalanan yatakhane enkazından 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi çıkarıldı

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Çernigiv şehrinde bombalanan bir yatakhanenin enkazında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı.​​​​​​​

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin, Çernigiv şehrinde akşama kadar bombalama sonrası 7 kez yangın söndürme, 4 kez de binaların enkazını kaldırma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin Rus ordusunca yapılan bombardımanın ardından Çernigiv'deki bir yatakhane enkazını kaldırma çalışmaları sırasında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaştığı aktarıldı.

Rus ordusu, bugün Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açarken, yerel basın bu saldırıda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

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17/03/2022 10:51