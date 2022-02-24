Ukrayna’da Bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

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24/02/2022

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Ukrayna’da Bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru yapıldı.

Yapılan duyuru şöyle: 

Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür. Tüm halkımıza önemle duyurulur.

24/02/2022 12:04
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TAGS: ukrayna, kktc
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