Ukrayna’da çöken yolda kamyon çukura düştü

Ukrayna’daki Jitomir şehrinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışması sırasında malzeme taşıyan bir kamyon yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

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20/06/2021

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Ukrayna’da çöken yolda kamyon çukura düştü

Jitomir’de meydana gelen olay sonrasında çukura düşen kamyon uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olayın ardından Ukrayna'daki yolların bakımsızlığı sosyal medyada bir kez daha ülke gündemine geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin, “Görev süreniz dolunca nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz” sorusuna, “Ukrayna'nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum” cevabını vermişti.

20/06/2021 17:44
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