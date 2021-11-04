Ukrayna’da Covid-19 tedbirleri protestosu

Ukrayna'da artan corona virüsü vakalarına karşı sıkılaştırılan önlemler tepki çekti. Başkent Kiev’deki parlamento önünde toplanan yüzlerce kişi, corona virüsü kısıtlamalarına ve bazı alanlarda aşının zorunlu tutulmasına karşı hükümeti protesto etti.

Göstericiler “İnsan hakları”, “Çocukların deneylerde kullanılmasına hayır de”, “Covid sertifikalarına hayır de”, “Covid faşizmine hayır de” yazılı pankartlar taşıdı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko ise protestoya tepki göstererek, “Bugün gördüğümüz, aşı olmama çağrıları içeren bu tür mitingler, bence ne yazık ki corona virüsü nedeniyle yakınlarını kaybeden doktorlarımız ve ailelerimizle alay ediyor” ifadelerini kullandı. Bakan Lyashko, “İnanın bana bu aşı karşıtı ruh, yoğun bakım ünitelerinde hızla kayboluyor ve sahte sertifikalar da işe yaramıyor” dedi.

SON 24 SAATTE 23 BİN VAKA



Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 393 yeni vaka tespit edilirken, 720 kişi virüse yenik düştü. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 979 bin 86’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 bin 447’ye yükseldi.

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04/11/2021 09:26