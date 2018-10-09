Ukrayna'da dev şirketi 3 KKTC vatandaşı yönetiyor

HaberKıbrıs ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de CEO İsmet Yazıcı ve ekibinde yer alan Alp Ağcataş ve Mahmut Erüreten ile bir araya geldi. Ukrayna genelinde 10 milyon aboneyi aşan LifeCell, 2 milyar doları bulan yatırımı ile dikkat çekiyor. LifeCell, yıllık 200 milyon Dolarlık cirosu ile de dikkat çekiyor. Yazıcı, Ağcataş ve Erüreten, Kıbrıs adasının da bilişim anlamında bir merkez olabileceğine dikkat çekerek, bu alandaki yatırımların önünün açılmasını önerdi.

İşte o röportaj: