Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

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05/03/2022

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Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.

Ukrayna’nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı.

Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesiane iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.

 

05/03/2022 16:12
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TAGS: Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
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