Ukrayna’da ilginç olay: Putin’in ve Kim Jong-Un’un benzeri, Zelenskiy’in benzerinin ülkeden kaçmasına yardım etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesi ülkede çalışan ve yaşayan Isabaev, savaşla birlikte hayatından endişe ettiğini açıklamıştı.

ZELENSKİY’E BENZERLİĞİ SAYESİNDE PARA KAZANIYORDU

Bunun üzerine, Sobala, Umid Isabaev’i Kiev’den Polonya’ya götürmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a benzeyen Howard X’in yardımına başvurdu

Özbekistanlı Umid, 2019 yılında Rusya’da metrodayken birinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşması sonucu kendi işinin yanı sıra Zelenskiy’e benzerliği sayesinde de para kazanıyordu.

Kim Jong-un’u taklit eden Howard X, Umid’in Kiev’de kapana kısıldığını bildiği için Putin’e benzeyen Sobala’ya ulaştı.

POLONYA’YA KAÇTI

Sobala, temaslarını kullanarak Isabaev için bir ‘ülkeden çıkarma’ ekibi kurdu. 12 Mart Cuma günü, yani savaş başladıktan iki hafta sonra, ikili, Isabaev’in güvenli bir bölgeye geçmesini sağladı. Zelenskiy’e benzerliği ile tanınan Isabaev, Polonya’ya geçti.

Kim Jong-un’u taklit eden Howard X İngiliz Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, “Savaş başladığında Umid’i düşündüm çünkü onun Ukrayna’da yaşadığını biliyorum. Onunla temasa geçtim ve ona ‘buradan gitmen gerek’ dedim çünkü Rusya’nın bir Zelenskiy dublörünü ele geçirmesi halinde ne olacağını kim bilebilir” dedi.

Isabaev’in sınıra gelirken ilk başta gözaltına alındığını daha sonra geçişine izin verildiğini söyleyen Howard X, “Sınır görevlileri onun Zelenskiy’ye ne kadar benzediğini anlayınca güldüler.” diye konuştu.

ZELENSKİY İLE DE BİR ARAYA GELMİŞ

2019 yılından beri Ukrayna’da yaşayan Isabaev’in eski bir aktör olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile daha önce birkaç kez bir araya geldiği açıklandı.

İsabaev, Dailly Star’a yaptığı açıklamada. “Kiev güneşsizdi, kar yağıyordu. Ve her 5…10 dakikada bir bomba sesi duyuluyordu, çok gürültülüydü.” dedi.

Kim Jong-Un’a benzeyen Howard X, insanların “başlangıçta [Umid]’e yardım etmekte isteksiz olduklarını” söyledi. Howard X, sınırdakilerin “Önce Özbekistanlı bir göçmeni değil, kadınları ve çocukları ülke dışına çıkarmak istediler” dedi.

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16/03/2022 13:31