Ukrayna'da Kovid-19'UN Omicron varyantı saptandı

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19/12/2021

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Ukrayna'da Kovid-19'UN Omicron varyantı saptandı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakası kayda geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko Facebook'tan yaptığı açıklamada, varyantın saptandığı kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönmüş olduğunu kaydetti.

Omikron varyantının Ukrayna'da saptandığını duyuran Lyaşko, hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 503 kişide virüse rastlanırken, 288 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

 

19/12/2021 10:02
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TAGS: Ukrayna’da Kovid-19’UN Omicron varyantı saptandı, haberkibris,
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