Ukrayna'da milyonlarca çocuk evini terk etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, savaş nedeniyle yerinden edilen Ukraynalı çocukların dramına dikkat çekti. Ukraynalı çocukların üçte ikisinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yeterli gıdaya ve temiz suya erişilemediği açıklandı.

"24 Şubat'tan bu yana 142 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti, 229 çocuk yaralandı."



Veriler Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e ait.



Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, BM Güvenlik Konseyi'ne brifing verdi.



Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukraynalı çocukların üçte ikisinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.



Ukrayna'da ölen ve yaralanan çocuk sayısının tespit edilenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.



Ülke genelinde okullar kapalı



Fontaine, Ukrayna'da 1.5 milyona yakın çocuğun yeterli gıdaya ulaşamadığından endişe ettiklerini söyledi.



Altyapılara saldırılar nedeniyle de temiz suya erişemeyen 1 milyonun üzerinde Ukraynalı bulunduğunu belirtti.



Ülke genelinde okulların kapalı olmasının milyonlarca öğrenciyi etkilediğine de dikkat çekti.



BM Kadın Birimi Ukrayna Direktörü Sima Bahous ise sivillere yönelik cinsel saldırı ve şiddet iddialarının arttığını açıkladı.



Bu iddialara ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy iddiaları reddetti.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2022 12:34