Ukrayna'da mühimmat kutularından yapılan ikonalar satışa çıkarıldı

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunan mühimmat kutularının tahtalarından yapılan kilise ikonaları orduya yardım için satışa çıkarıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Aziz Michael Altın Kubbeli Katedrali'nde düzenlenen törenle, ülke genelinde çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunan mühimmat kutularının tahtalarından yapılan ve Hristiyanlar için kutsal sayılan dini tablolar tanıtıldı.

Ukrayna ordusu yetkilileri, din adamları, ressamlar ve diğer davetlilerin katıldığı törende, orduya yardım etmek amacıyla satışa çıkarılan kilise ikonalarının, başta Kiev bölgesi olmak üzere çatışmaların yaşandığı noktalardan getirilen Rusya ve Ukrayna ordularına ait mühimmat kutularından yapıldığını belirtti.

Savaşın izlerini taşıyan tahtaların üzerinde dini tablolar çizen Ukraynalı ressam Oleksander Klimenko, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzer çalışmaları daha önce, 2014'te Rus yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların ardından bir ressam arkadaşıyla beraber yaptıklarını belirtti.

Klimenko, ülkesinde çatışmaların devam ettiği bölgelerde birçok mühimmat kutusunun bulunduğunu, bunlardan bazılarını Kiev'deki atölyesine getirdiklerini anlattı.

Söz konusu mühimmat kutularını dini ikonalara dönüştürdüklerini belirten Klimenko, "Bu ikonalar satılacak. Satıştan elde edilecek para ile savaşta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım sağlayacağız." dedi.

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25/12/2022 09:28