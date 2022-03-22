Ukrayna'da saldırı ve dfireniş Harkiv ve Mariupol'da yoğunlaştı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları dördüncü haftasındayken henüz hiçbir büyük Ukrayna şehrinin teslim olmadığı bildiriliyor. Ukrayna, Rusya’nın saldırılarına direnmeye devam ediyor. Ancak bu durum son günlerde çeşitli gerekçelerle Rus güçlerinin şehir merkezleri ve doğrudan yerleşim yerlerini hedef almasını arttırmaya başladı.

Tüm bu gelişmeler olurken ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha Rusya’nın kimyasal silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Reuters’in haberine göre Ukrayna’da son haftalarda en sert çatışmalar Mariupol şehrinde devam ediyor. Şehirde sokakların hayatını kaybetmiş sivillerin cansız bedenleriyle dolu olduğu belirtiliyor. Bu esnada Rus ordusunun Harkiv’de de saldırılarını şiddetlendirdiği haberleri geliyor.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin güdümlü füzelerle özellikle alt yapı tesislerini hedef almaya devam etmelerinin beklediği belirtildi.

Rusya’ysa bombardımanlar nedeniyle özellikle Mariupol ve Harkiv’de şehirlerinde adeta bir harabe görüntüsü ortaya çıkmışken sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iddialarını ısrarla reddediyor ve vurulan yerlerin, Ukrayna ordusu ve silahlı direnişçiler tarafından kullanılan tesisler olduğunu öne sürüyor.

Ukrayna, Rusya’nın Mariupol’de direnişi sona erdirin çağrısına da olumsuz yanıt verdi. Şehirden şu ana kadar açılan insani koridorlar aracılığıyla 3 bin civarında kişi çıkış yapmayı başardı.

Avrupa Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol şehrinde çok ağır savaş suçları işlendiğini söyledi. Çatışmalar nedeniyle 44 milyon nüfuslu Ukrayna’da en az 10 milyon kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Harkiv sokaklarından da çatışma ve Rusya’nın bombardımanın yarattığı yıkıma dair haber ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehirde sık sık büyük patlamalar duyuluyor.

Rusya’nın dün direnişçilerin kullandığı iddiasıyla Kiev’de de bir alışveriş merkezini vurması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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22/03/2022 16:13