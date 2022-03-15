Ukrayna’da savaşı takip eden kameraman öldürüldü

Fox News kameramanı Pierre Zakrzewski’nin Ukrayna’da öldürüldüğü, yanındaki muhabir Bejamin Hall’un ise yaralandığı açıklandı.

Zakrzewski’nin Şubat ayından beri Ukrayna’da çalıştığını ifade eden Fox News Media CEO’su Suzanne Scott, yaptığı açıklamada “Pierre, bizimle uzun görev süresi boyunca Irak’tan Afganistan’a ve Suriye’ye kadar neredeyse her uluslararası hikayeyi çeken bir savaş bölgesi fotoğrafçısıydı” ifadesini kullandı. Scott, ayrıca “Bugün Fox News Media ve haberleri sunmak için hayatlarını riske atan tüm gazeteciler için yürek parçalayıcı bir gün” dedi.

“TAM BİR HAZİNEYDİ”

America Reports programının sunucularından John Roberts, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Korkunç bir haber: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, muhabir Benhamin Hall’un yaralandığı aynı saldırıda öldürüldü.

* Dünya genelinde Pierre’le çok kez çalıştım. Tam bir hazineydi. Pierre’in eşi ve ailesine yürekten dualarımızı iletiyorum.

ÖDÜLLÜ GAZETECİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18’inci gününde ödüllü gazeteci ve yapımcı Brent Renaud’un öldüğü açıklanmıştı. Renaud’un ölümünün ardından New York Times’tan bir açıklama gelmişti.

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15/03/2022 18:48