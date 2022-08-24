Ukrayna’da “Sessiz” Bağımsızlık Günü

Rusya-Ukrayna savaşı altıncı ayını doldururken, Ukrayna’da Bağımsızlık Günü Rusya’nın olası saldırılarının gölgesinde, sıkı güvenlik önlemleri altında kutlanıyor.

Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığının 31’inci yıldönümü dolayısıyla başkent Kiev'de halkın toplanması yasaklanırken, aylardır bombardımana maruz kalan ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Halka açık etkinlikler, Rusya’nın olası hedefi haline gelebileceği endişesiyle yasaklandı. Ancak Kiev'in merkezinde savaşta vurulan Rus tankları sergilendi.

Kiev’de Bağımsızlık Günü genellikle şehrin merkezinde düzenlenen büyük askeri geçitle ve halkın meydanlarda toplanmasıyla kutlanıyordu.

-“Sonuna kadar savaşacağız”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Bağımsızlık Günü konuşmasında, Rusya’nın işgalinden kurtulmak için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini söyleyerek, altı aydır ülkesini yok etmek isteyenlere karşı direndiklerini ve sonuna kadar savaşacaklarını kaydetti.

Zelenski, Kiev’in merkezindeki Bağımsızlık Anıtı'nın önünde askeri kıyafetlerle yaptığı konuşmada, "24 Şubat günü sabah saat 4'te dünyada yeni bir ulus ortaya çıktı. Doğmadı ama yeniden doğdu. Ağlamayan, çığlık atmayan ya da korkmayan bir ulus. Kaçmayan bir ulus. Vazgeçmeyen" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya’ya karşı kaybedilen Donbas bölgesinin ve Kırım’ın yeniden Ukrayna topraklarına katılacağı sözü veren Zelenski, "Bizim için savaşın sonu nedir? Eskiden barış derdik. Şimdi zafer diyoruz" dedi.

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24/08/2022 16:32