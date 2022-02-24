Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edildi

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24/02/2022

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Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Mümkün olduğunca evde kalın” dedi ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından Zelenskiy’nin ill açıklaması “eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” olmuştu.

Zelenskiy ayrıca şu açıklamaları yaptı:

“Rusya, altyapımız ile sınır muhafızlarımıza yönelik füze saldırıları düzenledi

“Ülkenin pek çok kentinde patlamalar meydana geldi.

24/02/2022 08:30
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TAGS: Ukrayna
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