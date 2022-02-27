Ukrayna'da sivil direniş için rehber yayınlandı

Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.

Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi.

Halktan şunlar istendi:

Yol işaretlerini sökün

Hareketi imkansız kılmak için ağaçları devirin

Ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif olarak kullanın

Kilit ulaşım merkezlerini tahrip edin

Gece veya alacakaranlıkta daha aktif olun

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27/02/2022 11:39