Ukrayna'da sivil direniş için rehber yayınlandı
27/02/2022
Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.
Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi.
Halktan şunlar istendi:
Yol işaretlerini sökün
Hareketi imkansız kılmak için ağaçları devirin
Ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif olarak kullanın
Kilit ulaşım merkezlerini tahrip edin
Gece veya alacakaranlıkta daha aktif olun