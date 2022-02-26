Ukrayna'da son durum!

Ukrayna’nın işgalinde son durumla ilgili ne açıklamalar yapıldı?

Ukrayna’nın işgalindeki son durum hakkında taraflar, birbirlerinden farklı açıklamalarda bulunuyor.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre Rusya, Cuma günü ara verilen ilerleyişe bugün devam edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın müzakereye yanaşmaması nedeniyle operasyona devam kararı alındığını açıkladı.

Ukrayna ise ülkedeki tüm büyük kentlerde kontrolün kendilerinde olduğunu, Rus saldırılarının püskürtüldüğünü ve işgalcilerin büyük kayıplar verdiğini duyurdu.

ABD’de Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın gösterdiği direniş nedeniyle Rusya’nın ilerleyişteki ivmesini kaybettiğini ve bunun Moskova’yı öfkelendirdiğini belirtti. İngiltere de Rus ilerleyişinin yavaşladığını paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa'da pek çok kentte protesto ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bugün Avrupa’nın pek çok kentinde protesto edildi.

Londra’da sokağa çıkan binlerce kişi, Rusya’ya daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

BBC muhabiri Tom Symonds, protestoya Rus vatandaşlarının da katıldığını aktarıyor.

İsviçre’de de yaklaşık bin kişi Cenevre’deki Birleşmiş Milletler binası önünde bir araya geldi.

Rusya’nın komşusu Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de Moskova’yı protesto eden çok sayıda kişi “Rusya Ukrayna’dan çekil” sloganları attı.

İtalya’nın başkenti Roma’da sendikaların çağrısıyla bir araya gelen binden fazla kişi, savaş karşıtı pankartlarla yürüdü.

İspanya’da Barcelona, Fransa’da Paris, Montpellier ve Marsilya, Gürcistan’da da Tiflis savaş karşıtlarının buluşma noktası oldu.

Türkiye’de ise Ankara’da çok sayıda kişi Ukrayna bayraklarıyla bir araya gelerek Rusya’nın işgalini protesto etti.

Çeçen Savaşçılar Ukrayna'da

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Rus askerleriyle birlikte savaşmaları için Çeçen savaşçıların Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.

İnternet üzerinden bir video paylaşan Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna’ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.

Kadirov’a bağlı Çeçen güçleri daha önce çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.

Kiev’de roket atılan apartmanda iki kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin ağır yaralandığı açıklandı

Kiev’de bu sabah bir apartmana isabet eden roketin iki kişiyi öldürdüğü, altı kişiyi de ağır yaraladığı açıklandı.

Dnipro kentinde kadınlar sokakta molotof kokteyli hazırlıyor

Ukrayna’nın büyük kentlerinden Dnipro’nun merkezinde dolaşırken, çok sayıda kadını çimenlere oturmuş molotof kokteyli hazırlarken bulduk.

Bunlar el yapımı silahlar. Amaçları ise evlerini ve sokaklarını Rus askerlerine karşı savunabilmek.

Aralarında öğretmenler, hukukçular ve ev kadınları var. Etraflarında ise boş cam şişeler, kumaş parçaları ve petrol duruyor.

Kadınlardan biri, yaptıkları şey üzerine çok kafa yormadıklarını çünkü her şeyin çok korkunç olduğunu söylüyor.

Fakat hazırlıklı olmak istiyorlar.

Bu kent henüz saldırıya uğramasa da savaşın etkilerini hissediyor.

Dnipro’daki 400 yatak kapasiteli askeri hastane, Ukrayna’nın doğusundan getirilen yaralı askerlerle dolmuş durumda.

Hastanenin kapısına çok sayıda kişi ilaç, bandaj ve şırınga getiriyor. Getirilen hiçbir yardım geri çevrilmiyor.

Köşeyi dönünce bir başka sıra göze çarpıyor: Gönüllü olarak savaşmak için yazılmayı bekleyen erkekler.

Bu kentte halk seferber olmuş durumda.

Sokaktaki insanlar başka bir çareleri kalmadığını söylüyor.

Almanya Ukrayna’ya Alman yapımı silahların gönderilmesi üzerindeki kısıtlamayı kaldırdı

Almanya, üçüncü ülkeler üzerinden Ukrayna’ya Alman yapımı silahların gönderilmesini kısıtlayan kararını kaldırdı.

Bu adım, Hollanda’nın 400 adet Alman yapımı bomba atarı Ukrayna’ya göndermesine olanak sağlayacak.

Bu, Almanya’nın politikasında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Avrupa’da üretilen çoğu silahın tamamen veya kısmen Alman yapımı olması nedeniyle bunların başka ülkelere satılabilmesi Berlin’in onayını gerektiriyordu.

Zelenskiy ‘Türkiye’nin Boğazlar'ı Rusya’ya kapatması önemli’ dedi, Türkiye böyle bir karar verilmediğini açıkladı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuşan Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Zelenskiy “Arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün Rus gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna’ya ciddi askeri ve insani yardım sağlanması son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak!” ifadelerini kullandı.

Reuters ajansı bu tweeti “Ukrayna Devlet başkanı Erdoğan’a Rus savaş gemilerinin geçişini yasakladığı için teşekkür etti” diye servis etti.

Bunun ardından dünya çapında pek çok haber kuruluşu da Türkiye’nin Boğazlar’ı Rus savaş gemilerine kapattığı şeklinde haber geçti.

Interfax ajansı ise Rusya’nın bu yönde bir bildirim almadığını duyurdu.

Reuters ajansı daha sonra bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin böyle bir karar almadığını paylaştı.

Ukrayna Rus askerleriyle dolu bir uçağı düşürdüğünü açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında Rusya’ya ait bir askeri uçağı düşürdüklerini ve çok sayıda paraşütçü askeri öldürdüklerini açıkladı.

BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı ve Rusya Savunma Bakanlığı da henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Ukrayna, SU-27 tipi bir savaş uçağıyla Rusya’ya ait IL-76 MD askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Olayın 00:30’da gerçekleştiği açıklandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhni, sekiz yıl önce Ukrayna’ya ait bir askeri uçağın düşürülmesi ve 40 paraşütçü askerin öldürülmesini hatırlatarak “Lukansk’ta 2014’te yaşananların intikamını aldık” dedi.

Rusya ordusu sözcüsü Igor Konaşenko ise Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Rusya’nın bugüne kadarki operasyonlarda hiçbir askerinin ölmediğini öne sürdü.

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26/02/2022 19:45