Ukrayna'da, taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebekler ailelerini bekliyor

Ukrayna'nın başkentinde bulunan bir bodrum katındaki sığınakta, taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği en az 20 bebek; Avrupa, Latin Amerika ve Çin'de yaşayan ebeveynlerinin Ukrayna'ya gelerek onları eve götürmesini bekliyor.

AP'de yer alan habere göre; taşıyıcı annelik merkezinde çalışan hemşirelerin çoğu ise, evlerine gidip gelmek tehlikeli olduğundan sığınakta mahsur kaldı. Kaç ebeveynin bebeklerini almaya geldiğini, kaç bebeğin hala beklediğini ve kaç taşıyıcı annenin doğum yapmasının beklendiğini söylemeyen 51 yaşındaki hemşire Lyudmilia Yashchenko, "Kendimizin ve bebeklerin hayatlarını korumak için burada kalıyoruz, bombalamadan ve bu korkunç sefaletten saklanıyoruz. Neredeyse hiç uyumuyoruz, gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Gün içinde biraz temiz hava almak için dışarı çıktıklarını ancak çok uzun süre dışarıda kalmaya cesaret edemediklerini de sözlerine ekleyen Yashchenko, kendi çocuklarının da ülkeyi savunmak için savaştığını ve onlar için endişelendiğini ifade etti.

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21/03/2022 11:10