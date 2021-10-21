Ukrayna'da vaka ve ölümlerde rekor

Ukrayna'da koronavirüs salgısında son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 415, ölü sayısı 546 ile en yüksek seviyeye çıktı.

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21/10/2021

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Ukrayna'da vaka ve ölümlerde rekor

Ukrayna'da koronavirüs salgısında son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 415, ölü sayısı 546 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 135 bin 912 kişiye COVID-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 22 bin 415 günlük vakanın tespit edildiği ve 546 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 251 bin 254 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 8 milyon 373 bin 552 oldu.

21/10/2021 14:26
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TAGS: Ukrayna, koronavirüs
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Avustralya'daki koalalara klamidya aşısı yapılacak

HK DÜNYA

Avustralya’da yaklaşık 400 koala, yaşam sürelerini uzatmak amacıyla klamidyaya karşı aşılanacak. İnsanlarda da görülebilen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan klamidya, koalalar arasında son yıllarda yaygınlaştı ve bazı bölgelerdeki hayvanların yarısını etkiledi. Bulaşıcı hastalığın körlük ve kısırlığa neden olduğu belirtilirken, Avustralya'daki koala popülasyonun azalmasından endişe ediliyor.

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