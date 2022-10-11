Ukrayna’da dün birçok kenti hedef alan füze saldırılarının ardından bu sabah yeniden sirenler çalarken, G7 ülkelerinin liderleri bugün Rusya’ya verilecek yanıtı görüşmek üzere toplanacak.

Öğle saatlerinde yapılması planlanan video konferansa Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodimir Zelenskiy’in de katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dünkü saldırılarını “acımasız” olarak nitelemiş ve Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerini söylemişti.

Ukrayna’da hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından insanlar yeniden sığınaklara indi.

Güneydeki Zaporijya kenti sabahın ilk saatlerinde füzelerle vuruldu.

Bölge Valisi Oleksandr Starukh, sabah yerel saatle 06.00'da Telegram’da yayımladığı mesajda Rus bombardımanında kentin altyapısının hedef alındığını söyledi.

Kente 12 füze atıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Moskova saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Zaporijya Rusya’nın dünkü bombardımanında vurulan kentler arasındaydı.

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11/10/2022 12:23