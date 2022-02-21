ads

Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yaptı.

ads ads
21/02/2022

ads
ads
ads
Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı

 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin girişimiyle çatışmaları azaltmak ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşmek üzere Budapeşte Memorandumu'nun 6. maddesi kapsamında BMGK üyesi ülkelerden istişarelerde bulunmalarını resmen talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından imzalanan 1994 Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.

21/02/2022 20:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ukrayna, BMGK, toplantı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.