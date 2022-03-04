Ukrayna'dan Dünya Kupası play-off maçına erteleme talebi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında 24 Mart'ta İskoçya ile karşılaşacak Ukrayna, maçın ertelenmesini talep etti.
04/03/2022
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 24 Mart'ta oynanacak play-off maçları öncesinde Ukrayna'nın, İskoçya ile oynayacağı maçın ertelenmesini istediği belirtildi.
BBC'de yer alan haberde, Ukrayna Ligi'nin oynanaması nedeniyle erteleme istendiği ifade edildi. Karşılaşmanın 24 Mart'ta Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanması planlanıyordu.
İskoçya-Ukrayna eşleşmesinin galibi, Avusturya-Galler eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından 1 Nisan'da kura çekimi gerçekleştirilecek.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı ise 21 Kasım'da oynanacak.