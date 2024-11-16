Ukrayna'dan Kuzey Kore için flaş nükleer iddiası!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu iddia etti.

Sybiha, başkent Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi. İki bakan, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı Japonya hükümetine teşekkür eden Sybiha, ikili görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde Kiev yönetiminin hazırladığı Barış Formülü ile Zafer Planı'nı ele aldıklarını belirtti.

Sybiha, Ukrayna ve Japonya'nın Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması konusunda anlaşmaya vardıklarına dikkati çekerek, savaşın başından bu yana Japonya'nın 26 yaptırım paketini yürürlüğe koyduğunu kaydetti.

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri Ukrayna'ya karşı savaşa dahil ettiğini savunan Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu öne sürdü.

Savaşta Ukrayna'ya desteğin önemini vurgulayan Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisi, diğer saldırganların ve tüm suç ekseninin saldırgan planlarını durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ise ülkesindeki erken genel seçimin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini söyledi.

Savaş nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşası konusunda Ukrayna'ya destek vereceklerini belirten İvaya, "Japonya'nın, kamu ve özel sektörün desteğiyle Ukrayna'nın restorasyonu ve yeniden inşası konusundaki tutumu değişmez." dedi.

Sybiha ile ikili görüşmede, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılması ve Ukrayna'ya karşı savaşa katılımlarıyla ilgili durumu ele aldıklarını ifade eden İvaya, durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi.

İvaya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da bulunmasının sadece Ukrayna değil Asya bölgesini de olumsuz etkileyebileceğini kaydederek bu durumu şiddetle kınadığını dile getirdi.