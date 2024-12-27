Ukrayna'dan Mossad taktiği: Powerbankler bomba oldu!

Rusya istihbaratı, Ukrayna'nın üst düzey askeri yetkililere yönelik suikast planlarının engellendiğini duyurdu. Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bugün yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratının Savunma Bakanlığı yetkililerine bombalı saldırı planladığı ileri sürüldü. Bu saldırı kapsamında Rus subayları ve ailelerini öldürmek için powerbank ya da klasörlerin bombalara dönüştürüldüğü iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına aynı taktiği uygulayarak yüzlerce sivilin ölümüne neden oldu.

DÖRT RUS VATANDAŞI GÖZALTINDA

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servislerinin Moskova'da üst düzey Rus subaylarını ve ailelerini öldürmek için powerbank veya belge klasörlerine gizlenmiş bombalar ile saldırı planladığını bildirdi. Suikastın hedefindeki yetkililerin kimlikleri açıklanmadı.

FSB, bombalı saldırı hazırlığında yer aldığı iddia edilen 4 Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

MIKNATIS TAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kullandığı bombanın taşınabilir powerbank içine gizlendiği ve arabaya sabitlemek için mıknatıs takıldığı belirtildi.

Diğer şüphelinin Rus savunma yetkililerinin hareketlerini takip etmekle görevlendirildiği aktarıldı. Kalan iki kişi ise klasöre gizlenmiş bir bombanın kuryeliğini yapıyordu.

"HEDEFLİ SALDIRILAR MEŞRU"

Rusya'nın kendisine karşı yürüttüğü savaşın varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Ukrayna, bu tür hedefli saldırıları meşru bir araç olarak gördüğünü açıkça belirtti.

RUS GENERALİNE SUİKAST

Rusya, 17 Aralık'ta Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'a düzenlenen bombalı saldırıyla sarsılmıştı.

Başkent Moskova'da gerçekleşen olayda, bir apartmanın önündeki scooter'a yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov öldürülmüştü.

FSB, olayla ilgili 29 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşının gözaltına alındığı duyurmuştu.

100 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Yetkililer, şüphelinin sorgulama sırasında "Ukrayna istihbaratı tarafından tutulduğunu söylediğini" iddia etmişti.

Ayrıca şüpheliye Kirillov'u öldürmesi karşılığında 100 bin dolar ödül ve Avrupa Birliği'ne taşınma izni vaat edildiği savunulmuştu.

Saldırıyı daha sonra Ukrayna istihbaratı üstlenmişti.