Ukrayna'dan Polonya'ya kaçanların sayısı 2 milyona yaklaştı

Polonya Sınır Muhafız Teşkilatı bu sabah yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 1,95 milyon kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya kaçtığını söyledi.

Varşova Üniversitesi Göç Araştırmacısı Prof Maciej Duszczyk'e göre Polonya'ya gelen yarım milyondan fazla insan başka ülkelere geçmek üzere ülkeyi terk etti.

Teşkilat, yalnızca Çarşamba günü 60 bin kişinin sınırı geçtiğini söyledi. Bu, Salı gününe göre %11 düşüş yaşandığı anlamına geliyordu.

Perşembe günü sabah 9 itibarıyla, Ukrayna'dan 12 bini kişi Polonya'ya geçti. Çerşamba günü aynı saatlerde bu sayı 13 bin 600'dü. Mültecilerin çoğu Varşova, Krakow ve Wroclaw gibi büyük şehirlere gitti.

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17/03/2022 10:55