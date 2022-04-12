Ukrayna'dan Rusya'nın 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı iddiası

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12/04/2022

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Ukrayna'dan Rusya'nın 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı iddiası

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

12/04/2022 10:54
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