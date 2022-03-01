Ukrayna’dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

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01/03/2022

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Ukrayna’dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi.

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.

01/03/2022 10:22
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TAGS: Ukrayna, rus, haber, kktc
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