Ukrayna’dan şok karar: 16-60 yaşındaki erkek turistleri almıyoruz

Ukrayna'nın Sınır Güvenliği'nden Sorumlu Direktörü Petro Tsygykal, "Bugünden itibaren ülkeye giren yabancılara sınırlama getirdik. 16-60 yaş arasındaki Rus vatandaşlarını ülkeye almayacağız" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında hafta başında Kerç Boğazı’nda yaşanan gerilim sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı… Ukrayna bugünden itibaren Rusya’dan gelecek erkek turistleri sınırdan içeri almayacağını açıkladı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde, Sınır Güvenliğinden Sorumlu Direktör Petro Tsygykal’ın açıklamalarına yer verildi.

Tsygykal, “Bugünden itibaren yabancı turistlerin girişine kısıtlama getirildi. 16-60 yaş aralığındaki erkek Rus vatandaşlarını ülkeye almayacağız” dedi. Ukrayna’dan önceki gün OHAL kararı alınmış ve Ukrayna lideri Poroşenko NATO’ya çağrıda bulunarak, “Savaş gemilerini Karadeniz’e getirin” açıklamasında bulunmuştu.