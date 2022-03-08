Ukrayna'dan tek başına kaçmak zorunda kalan 11 yaşındaki çocuk, 1.200 km'lik yolculuğun ardından Slovakya'ya ulaştı

Ukrayna'daki annesinin, yaşlı ananesini bırakamadığı için, tek başına trene bindirdiği 11 yaşındaki çocuk, 1.200 km'lik yolculuğun ardından Slovakya'ya sağ salim ulaştı.

Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya'daki evini terk etmek zorunda kalan çocuğu annesi iki çanta, pasaport ve akabalarının telefon numaralarıyla trene bindirdi.

Yolculuğun sonunda gümrük memurları çocuğa yardım etti ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki akrabalarıyla temasa geçti. Bu sırada gönüllüler çocuğa yiyecek ve içecek verdi.

Yetkililer onun gerçek bir kahraman olduğunu ve gülümsemesiyle herkesin kalbini kazandığını söyledi.

Slovak polisi tarafından yayımlanan bir videoda, annesi Julia Pisecka oğluna yardım eden herkese teşekkür etti ve Rus işgalinin pençesindeyken neden ülkeyi neden tek başına terk ettiğini açıkladı.

Pisecka, "Kasabamın yanında Rusların bombaladığı bir elektrik santrali var. Kendi başına hareket edemeyeceği için annemi bırakamadım bu yüzden oğlumu Slovakya'ya gönderdim." dedi.

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08/03/2022 16:53