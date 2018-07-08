UKRAYNALI akrobatlardan tehlikeli hareket

UKRAYNALI akrobatlar, en iyi uçak gözlemlenen yerlerden biri olan Karayipler’deki St.Maarteen-St.Martin adasında uçak alçak inişteyken plajda yaptıkları akrobasi hareketleri yüzünden tepki çekti.

Yuliia Nos, bir kargo uçağının inişi sırasında partneri Oleg Kolisnichenko’nun kafası üzerinde tek elle amuda kalktı. Bu tehlikeli hareket sırasında uçakla kadının arasında birkaç metre kaldığına işaret edilirken çiftin hem kendilerini, hem etraftakileri hem de uçağı tehlikeye attığı belirtildi.

Oleg Kolisnichenko’nun fotoğrafı Instagram’da paylaşması üzerine takipçilerinden biri “Lütfen bir daha yapmayın. Sadece kendinizi değil, diğer insanları da tehlikeye atıyorsunuz” diye yazdı.