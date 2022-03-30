Ukraynalı müzakereciden 'Rusya ile barış anlaşması' açıklaması

Ukraynalı Müzakereci Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.Rusya ve Ukrayna heyetlerinden yapılan ilk açıklamalarda da "bazı konularda uzlaşıldığı" bilgisi verilmişti.

"İstabul'daki müzakerelerin ardından iyimserim"

Reuters haber ajansına göre; Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulundan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre, Podolyak, İstanbul'daki Rusya müzakerelerine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Türk yetkililerle çarşamba günü içinde askeri-teknik iş birliği konularını görüşüleceğini de söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce referanduma işaret etmiş, ateşkesin sağlanması durumunda Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da halkoyuna sunulması gerektiğini söylemişti.Dünya

Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:44Kaynak: TRT HaberUkraynalı Müzakereci Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinden yapılan ilk açıklamalarda da "bazı konularda uzlaşıldığı" bilgisi verilmişti.

"İstanbul'daki müzakerelerin ardından iyimserim"

Reuters haber ajansına göre; Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulundan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre, Podolyak, İstanbul'daki Rusya müzakerelerine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Türk yetkililerle çarşamba günü içinde askeri-teknik iş birliği konularını görüşüleceğini de söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce referanduma işaret etmiş, ateşkesin sağlanması durumunda Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da halkoyuna sunulması gerektiğini söylemişti.



Rus heyetten ilk açıklama: Görüşmeler yapıcı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız." diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söylemişti.

"Her aşamada taraflar arasında yakınlaşma arttı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz." demişti.

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30/03/2022 21:22