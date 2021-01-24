Türkiye’nin Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'de, bavulu ile snowboard yapan Ukraynalı turist, görenleri şaşırttı. Tatilcilerin dikkatle izlediği kadının, piste sabitlediği kamera ile kendisini çektiği görüldü. Ukraynalı turist, birkaç denemeden sonra sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşacağı videoyu tamamladı.

Dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi sosyal medya fenomenlerinin de gözde mekanı haline geldi. Kayak merkezine gelerek videolar çekip eğlenen birçok youtuber, bu görüntüleri sosyal medyalarında paylaşarak bütün kayak severleri bu zevki tatmaya davet ediyor. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de kendi takipçileriyle Palandöken'de biriktirdikleri anıları paylaşıyor.

Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuberların da dikkatini çekiyor. Eğlenceli bir kış tatili için Palandöken'i tercih eden birçok yerli ve yabancı içerik üreticisi, burada çektikleri video görüntülerini kanallarında takipçileriyle paylaşıyor. İzleyicilerini, Palandöken'e davet eden içerik üreticisi, burada keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Ukrayna'dan gelerek Palandöken'de konaklayan içerik üreticisi Yana Metyolkına'da (30), tatilcilerin ilginç bakışları arasında bavulu ile snowboard yaptı. Yerli ve yabancı turistler, dikkatle izlediği kadının kendisini piste sabitlediği kamerası ile çektiğini görünce ve içerik üreticis olduğunu öğrenince gülümsediler. Ukraynalı kadın birkaç denemesinden sonra sosyal medya takipçileri ile paylaşacağı videoyu tamamladı. Kar yağarken, kayak yaparken ve havanın soğuk olması nedeniyle çatılardan sarkan buz sarkıtlarıyla birçok fotoğraf çekilen Ukraynalı Metyolkına, "Ukrayna'dan erkek arkadaşımla geldim. Palandöken'i tanıtmak için insanlarla röportaj yapıyorum ve kendi çekilerimle hazırladığım videoları kanalıma yüklüyorum. Bavullu çekim büyük ilgi görecek" diye konuştu

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24/01/2021 10:26