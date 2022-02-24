Ukraynalılar Lefkoşa’da gösteri yaptı

Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalılar, Güney Lefkoşa'daki Rus büyükelçiliği önünde savaş karşıtı sloganlar attı. Barış sloganları atan yaklaşık 200 kişilik göstericiler, ardından ABD büyükelçiliğine yürüdü.

Göstericiler basına yaptığı açıklamalarda Rusya’nın başlattığı harekatın ardından ailelerinin durumundan endişeli olduklarını söyledi. Bölgede savaş olmaması gerektiği ve uzlaşı için uğraşılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, halen Ukrayna'da bulunan Kıbrıs vatandaşlarını ükedeki varlıklarını duyurmanın yanı sıra bilgi alabilmek için Kiev’deki Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile temasa geçmeye davet etti.

Ukrayna'daki Kıbrıs vatandaşlarının, henüz yapmadıysalar, Kiev'deki büyükelçilikle iletişime geçmeleri ve dışişleri bakanlığını https://www.connect2cy.gov.cy/ adresi üzerinden durumlarıyla ilgili güncellemeleri isteniyor.

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24/02/2022 14:50