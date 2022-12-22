Ukraynalının davasında geniş güvenlik önlemi

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22/12/2022

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Ukraynalının davasında geniş güvenlik önlemi

Güney Kıbrıs’ta geçen ağustos ayında 55 yaşında Ukraynalı bir kadının, kendi bayramlarını kutlayan Rusları bıçakla tehdit etmesi sebebiyle açılan davasının görüldüğü duruşma sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Fileleftheros gazetesi, geçen ağustos ayında, milli bayramlarını kutlayan bir grup Rus vatandaşlarını bıçakla tehdit eden 55 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir kadının dün Larnaka Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması sırasında bir grup Rus’un protesto gösterisi düzenlediklerini, Rum polisinin ise geniş önlemler aldığını yazdı.

Gazete, alkol tesiri altında söz konusu eylemi gerçekleştiren Ukraynalı kadının 7 ayrı suçlamadan yargılandığını belirtirken “Kıbrıs terör merkezi değil, güvenlik istiyoruz” gibi pankartlar taşıyan Rus vatandaşlarının gösterisinin ise olaysız sonlandığını aktardı.

22/12/2022 13:19
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TAGS: Ukraynalı, davası
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