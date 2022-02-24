Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar metroyu sığınak olarak kullanıyor

Ukrayna'da başkenti Kiev güne Rusya'nın askeri harekat başlatmasının şokuyla başladı.

Başkentte çok sayıda kişinin, metro istasyonunu sığınak olarak kullandığı bildiriliyor.

Çok sayıda kişi de kentten ayrılmak için otobüslere yöneldi.

BBC muhabiri Sarah Rainsford, ülkede kimsenin olanlara inanamadığını aktarıyor.

Rainsford, "İnsanlar bunu bekliyordu, ama burada kimse bunun gerçekleşmiş olduğuna inanamıyor." dedi.

BBC TÜRKÇE

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24/02/2022 09:11