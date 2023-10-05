Ukrayna'nın doğusunda füze saldırısı: En az 49 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde Kupiansk kenti yakınlarında düzenlenen füze saldırısında en az 49 kişi öldü.

Haroza köyündeki saldırının yerel saatle 13.15'te düzenlendiği bildirildi.

Olay yerindeki kurtarma görevlileri, ölenler arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da olduğunu söyledi.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, buna ve bunun gibi terör saldırılarına sadece bir şeyden ihtiyaç duyuyor: soykırım amaçlı saldırganlığını tüm dünya için yeni bir norm haline getirmek" dedi.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Harkov bölgesi, işgalle başlayan savaşta, Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalarda cephe hattında.

Kupiansk, bölgenin doğusu ve Rus güçleri için önemli bir ikmal merkezi.

Geçen yıl Eylül ayında Ukrayna ordusu, aylar süren çatışmaların ardından Harkov bölgesinin bazı kesimlerini ele geçirmişti.