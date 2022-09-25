Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor

Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’ya bağlanmak için dün başlayan referandumlarda oy verme işlemi sürüyor. Kiev yönetimi silahlı grupların evlere girerek insanları oy kullanmaya zorladığını duyurmuştu. Sosyal medyada ve Ukrayna basınında paylaşılan görüntülerse bu açıklamaları doğrular nitelikte.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referandumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu ilk görüntünün Zaporijya'da çekildiği iddia ediliyor.

Eli silahlı rus askerlerinin eşliğinde 2 kadın görevlinin elindeki kağıtlarla bir apartmana giriş anının gösterildiği öne sürüldü.. Buna göre bir asker kadınlarla birlikte üst kata çıkarken, diğer silahlı asker ise alt katta bekliyor.

Yetkililerin kapı kapı dolaşarak referandumda rusya'ya katılmak için oy vermeye zorladıkları belirtiliyor.

Yine Zaporijya'da kaydedildiği öne sürülen bir diğer görüntüde ise yetkililerin askerler eşliğinde kapıları çaldığı anlar görülüyor.

Bir süre bekleyen yetkililer kapıların açılmaması sonucu binayı terk ediyor..

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25/09/2022 15:33